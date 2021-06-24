نجم الزمالك السابق: لم أتوقع رحيلي عن النادي









أكد عمر صلاح، حارس مرمى فريق سموحة، أنه تفاجئ برحيله عن صفوف نادي الزمالك.





وقال عمر خلال حواره ببرنامج الماتش: "فوجئت برحيلي عن الزمالك دون علمي، تلقيت مكالمة من أمير مرتضى يؤكد موافقة الفريق على رحيلي وطالبني بالتفاوض مع سموحة".





وأكمل: "سموحة لا يفرق كثيرا عن الزمالك باستثناء عنصر الجماهير".



