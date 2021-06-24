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نجم الزمالك السابق: لم أتوقع رحيلي عن النادي

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد عمر صلاح، حارس مرمى فريق سموحة، أنه تفاجئ برحيله عن صفوف نادي الزمالك.

وقال عمر خلال حواره ببرنامج الماتش: "فوجئت برحيلي عن الزمالك دون علمي، تلقيت مكالمة من أمير مرتضى يؤكد موافقة الفريق على رحيلي وطالبني بالتفاوض مع سموحة".

وأكمل: "سموحة لا يفرق كثيرا عن الزمالك باستثناء عنصر الجماهير".

وأتم : "توماس من أفضل مدربي الحراس الذي تدربت معهم ودائما ما يؤكد ثقته في موهبتي ".

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