شاهد.. مايان السيد تألق بالرقص عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها فيديو جديد ونشرته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.









وظهرت مايان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بدلة لامعة باللون الزهري تميزت بقصة عصرية مختلفة،واعتمدت شعرها مرفوعا ومضفرا،وزينت طلتها بماكياج كثيف أبرز ملامحها.





وظهرت في الفيديو وهي تتراقص علي أغنية “Oops!..I Did It Again🤭”.





يذكر أن مايان السيد هي ممثلة مصرية شابة، قدمت العديد من الأدوار، وشاركت بالعمل مع كثير من النجوم في أعمال فنية مختلفة، فهي من مواليد 9 نوفمبر عام 1997، وعمرها حاليًا 24 عامًا، ولدت بمدينة أوجوستا بولاية جورجيا الأمريكية، و درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في مجال التمثيل والمسرح.





وكان يراودها حلم التمثيل منذ الطفولة، غير أنها لا تمتلك صلة قرابة بأي من أفراد الوسط الفني، ما جعلها تستصعب الأمر في البداية، وكان أول ظهور لها من خلال مسلسل أبو البنات مع الفنان مصطفى شعبان عام 2016 وقدمت دور نيفين.





وحضرت مايان السيد العديد من الورش التمثيلية للعمل على تنمية موهبتها، خاصة قبل مشاركتها مع الفنان ياسر جلال في مسلسل ظل الرئيس.





من ناحية أخرى سبق وحلت الفنانة مايان السيد ضيفة على برنامج "معكم" مع الاعلامية مني الشاذلى فى وقت سابق، مع أبطال مسلسل حرب أهلية وصرحت وقتها بكواليس مشاركتها بثلاثة أعمال درامية فى مارثون رمضان الماضى وتحديداً مسلسل حرب أهلية بقولها: "كنت قلقانة بشأن مشهد موتى فى حرب أهلية، وعندما أبلغنى المخرج سامح عبد العزيز بالتفاصيل ذهبت البيت وبدأت أبحث عن حالات الوفاة عن طريق الخنق، وبدأت أتدرب على ذلك مع أختى فى البيت، وبعد انتهاء المشهد بكيت بسبب سقوطى على الأرض الذى أدى لجرحى، واحتضننى المخرج سامح عبد العزيز لتهدئتى".



