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طلائع الجيش يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم أحمد سمير وعمرو جمال
الخميس 24/يونيو/2021 - 04:09 ص
محمد جمال
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تحدث العميد أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش، عن حقيقة تلقي نجوم الفريق أحمد سمير و مهند لاشين عروضاً من الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الماضية .
وقال المهدي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :
حتى الآن لم تصل أى عروض رسمية لأي من لاعبينا، كل ما يقال ليس له أساس من الصحة ، وإذا حضر أي عرض رسمي لن نقف في طريق أي من اللاعبين سواء أحمد سمير أو عمرو جمال أو مهند لاشين ، وغيرهم من قوام الفريق .
واختتم المهدي : أتمنى الحفاظ على قوام الفريق الموسم المقبل ، فلدينا مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، ولكن هناك بعض اللاعبين ستنتهي إعاراتهم بنهاية الموسم الجاري .
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