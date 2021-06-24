طلائع الجيش يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم أحمد سمير وعمرو جمال









تحدث العميد أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش، عن حقيقة تلقي نجوم الفريق أحمد سمير و مهند لاشين عروضاً من الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الماضية .





وقال المهدي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

حتى الآن لم تصل أى عروض رسمية لأي من لاعبينا، كل ما يقال ليس له أساس من الصحة ، وإذا حضر أي عرض رسمي لن نقف في طريق أي من اللاعبين سواء أحمد سمير أو عمرو جمال أو مهند لاشين ، وغيرهم من قوام الفريق .



