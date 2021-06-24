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جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا 2020
الخميس 24/يونيو/2021 - 04:12 ص
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد تعادل منتخب البرتغال امام نظيره منتخب فرنسا وتعادل منتخب ألمانيا امام نظيره منتخب المجر.
ومن المقرر ان تبدأ مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم السبت المقبل.
وجاءت مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي:
ويلز vs الدنمارك.
إيطاليا vs النمسا.
هولندا vs التشيك.
بلجيكا vs البرتغال.
كرواتيا vs اسبانيا.
فرنسا vs سويسرا.
ألمانيا vs إنجلترا.
السويد vs أوكرانيا.
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