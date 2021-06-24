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ختام عرض "اخناتون" لفرقة أسوان المسرحية
الخميس 24/يونيو/2021 - 04:16 ص
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحى "اخناتون" لفرقة قصر ثقافة أسوان المسرحية بفرع ثقافة أسوان، والمقام على مسرح فوزى فوزى"الصيفى"، إخراج محمد شحات، مخرج منفذ محمود فرح، مساعد مخرج إسماعيل عماره، ديكور حمدي قطب، موسيقى رأفت موريس، دراما حركية أحمد الغول.
تمثيل فرقة قصر أسوان القومية المسرحية، هيثم محمد، نادين محمد، محمود فرح، إسماعيل محمد، هاني محمد، حنين حسن فهمي، بسمة عبد الرحمن، محمد موسي، خالد محمد، الحسيني محمد، اسراء خالد، محمود.
يدور العرض حول الفرعون صاحب مبدأ توحيد الألهة في مصر القديمة، وما يقوم به من إصلاحات في مدينته، والحالة الفكرية التي يتجلى بها "إخناتون"، وإستخدام حكمته للوصول إلى النور، والذى يتحول إلى دمار وصراع متعصب مع الكهنة ورجال الدين، ويعلن أن التعصب يدمر الشعوب.
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