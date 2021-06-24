ختام عرض "اخناتون" لفرقة أسوان المسرحية









اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحى "اخناتون" لفرقة قصر ثقافة أسوان المسرحية بفرع ثقافة أسوان، والمقام على مسرح فوزى فوزى"الصيفى"، إخراج محمد شحات، مخرج منفذ محمود فرح، مساعد مخرج إسماعيل عماره، ديكور حمدي قطب، موسيقى رأفت موريس، دراما حركية أحمد الغول.









تمثيل فرقة قصر أسوان القومية المسرحية، هيثم محمد، نادين محمد، محمود فرح، إسماعيل محمد، هاني محمد، حنين حسن فهمي، بسمة عبد الرحمن، محمد موسي، خالد محمد، الحسيني محمد، اسراء خالد، محمود.







