



واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية بفرع ثقافة الدقهلية، حيث قدمت فرقة المنصورة القومية عرضاً بعنوان "يوليوس قيصر" على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، تأليف ويليام شكسبير، ترجمة حسين احمد أمين، إخراج مسعد الطمباري، استعراضات خالد النموري، موسيقى وألحان بهاء الطمباري، ديكور وملابس محمود نبيه، أشعار ودراماتورج حسين راشد.









تدور أحداث العرض حول يوليوس قيصر الذي انتصر مؤخرا في آخر معاركه، وهو أكثر المرشحين للحكم ولكن غيرة من هم حوله من القادة تتحول إلى حقد وكراهية، ينتج عنها مؤامرة تدفعهم للقيام باغتياله، ومن ثم نكتشف أن هذا القتل لا يؤدي إلي سلام، بل يؤدي إلى تفسخ وحروب بين المتآمرين، حيث تنهار الإمبراطورية بسبب هذه المؤامرة، يطرح مخرج العمل رسالة مضمونها أن أي كيان ممكن أن ينهار وينتهي عندما تطاله فكرة التآمر، وهذا الكيان يبدأ من البيت والعمل والحياة عموما، بطولة فناني فرقة المنصورة القومية.







