لأول مرة: نجم الزمالك السابق يكشف قيمة انتقاله لسموحة





أكد عمر صلاح، حارس مرمى نادي سموحة، أنه يرغب بالعودة للزمالك للمشاركة أساسيا.





وقال عمر خلال حواره ببرنامج الماتش: "رغبتي في العودة للمشاركة أساسيا ولا أزمة لدي في الاستمرار بسموحة".





وأكمل: "جنش يدعمني حتى هذه اللحظة ومن أفضل الشخصيات التي تعاملت معها".





وتابع: "أحداث الكرة سريعة وفجأة أصبحت حارس الزمالك الأساسي في نهائي الكونفدرالية".





وأشار: "رحلت من الزمالك برقم محبط ماليا ويبلغ 500 ألف جنيه فقط".



