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لأول مرة: نجم الزمالك السابق يكشف قيمة انتقاله لسموحة

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد عمر صلاح، حارس مرمى نادي سموحة، أنه يرغب بالعودة للزمالك للمشاركة أساسيا.

وقال عمر خلال حواره ببرنامج الماتش: "رغبتي في العودة للمشاركة أساسيا ولا أزمة لدي في الاستمرار بسموحة".

وأكمل: "جنش يدعمني حتى هذه اللحظة ومن أفضل الشخصيات التي تعاملت معها".

وتابع: "أحداث الكرة سريعة وفجأة أصبحت حارس الزمالك الأساسي في نهائي الكونفدرالية".

وأشار: "رحلت من الزمالك برقم محبط ماليا ويبلغ 500 ألف جنيه فقط".

وأتم: "المشاركة في الأولمبياد نصيب وانضمام محمد الشناوي وجهة نظر فنية".

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