تشيلسي ينافس مانشستر سيتي على ضم هذا اللاعب

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يستعد للدخول في منافسة مانشستر سيتي الإنجليزي على أحد نجوم أستون فيلا الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت شبكة Football Insiderالبريطانية أن تشيلسي مستعد لمنافسة مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع الإنجليزي جاك جريليش نجم أستون فيلا الإنجليزي.





وأفادت الشبكة البريطانية بأن جريليش يعتبر أحد أبرز النجوم الذي يسعى مانشستر سيتي للتعاقد معها في الصيف الحالي خاصة في ظل رغبة السيتزنز في تجديد دماء الفريق.



