ريال مدريد يُحدد سعر نجم باريس سان جيرمان

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن لا يزال ريال مدريد الإسباني يحلم بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده في صيف 2022.





وأفاد الإعلامي الإسباني جوزيب بيدريرول بأن ريال مدريد يعتقد بأن مفتاح صفقة مبابي هو موافقة شيخ باريس سان جيرمان على إجراء المفاوضات.





وألمح جوزيب بيدريرول أن ريال مدريد يتوقع أن يكون سعر مبابي حوالي 100 مليون يورو وذلك في حال موافقة إدارة النادي الفرنسي على رحيله.





ولفت جوزيب بيدريرول أن مبابي كان قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيتخذ القرار الصحيح بشأن مستقبله ومن المتوقع أن يعلن عنه عقب نهاية بطولة اليورو.



