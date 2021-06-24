جالطة سراي يصدم المنتخب الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو





تلقى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب صدمة قوية بعد رفض نادي جالطة سراي التركي، طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة مهاجم الفريق الأول مصطفى محمد، في أولمبياد طوكيو 2020.





وتمسك جالطة سراي بقراره الرافض لمشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك لتزامنها مع مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا.





ويلتقي جالطة سراي في الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا، إيندهوفن، في مباراتين ذهابًا وإيابًا في الفترة من 20 إلى 28 يوليو المقبل.









وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن رفض جالطة سراي مشاركة اللاعب في الأولمبياد لينضم إلى معسكر النادي تحت قيادة المدرب، فاتح تريم، للاستعداد لمباراة إيندهوفن.



