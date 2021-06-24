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خطر جديد يهدد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بات نادي الترجي التونسي قريبا من خسارة جهود واحد من أبرز لاعبيه في مباراته المقبلة ضد الأهلي المقرر لها السبت المقبل، في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "تونس الرقمية"، أن غيلان الشعلالي قد لا يلتحق ببعثة الترجي الرياضي إلى القاهرة، بعد أن تعرض لإصابة عضلية، لافتة إلى أنه سيخضع اليوم إلى فحوصات طبية جديدة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته من عدمها.
ويلتقي الأهلي والترجي، يوم السبت المُقبل، في إياب دور نصف النهائي، بعد أن حسم المارد الأحمر مواجهة الذهاب لصالحه بهدف محمد شريف، ليضع قدما في المباراة النهائية.
ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز على الترجي في مباراة السبت لحسم تأهله رسميا إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث سيلاقي الفائز من مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

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