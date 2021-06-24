Advertisements

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements





وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن أجاي بدأ مع وكيل أعماله في البحث عن عرض خارجي وتحديدا في الدوري التركي وذلك من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خاصة بعد أن لمس اللاعب أيضًا في الفترة الماضية نية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في عدم تجديد عقده وتجاهل اسمه والحديث الدائم عن الثنائي علي معلول وعمرو السولية رغم تشابه نفس الظروف بينهم .

 

وتابع المصدر، أن تحفظ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح علي مطالبة أجاي الحصول علي مليون و300  الف دولار في الموسم مبالغ فيه خاصة أن اللاعب إصاباته كثيرة ويغيب لفترات طويلة عن المشاركة مع الفريق أو لأسباب فنية في ظل عدم ثبات مستواه الفني.

 

وأِشار المصدر، أن حديث المدير الفني إلى لجنة التخطيط، إنه لا يمانع خطوة رحيل اللاعب في ظل رغبته في التعاقد مع جناح جديد خلال الميركاتو الصيفي القادم ساهم في تأجيل اللجنة فتح ملف تجديد أجاي لحين تسويقه والحصول علي عرض مناسب لبيعه.

وطلب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني معرفة أسباب  استبعاده من حساباته الفنية أمام الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا رغم التزامه بتعليماته والوصول الي الوزن المثالي.

وأكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للاعب أن كل مباراة لها ظروفها واختيارتها الفنية، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة للاعب الذي تأكد من عدم رغبة الجهاز الفني في استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة وذلك بعد استبعاده من أهم مباراة في الموسم.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

خطر جديد يهدد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ 43 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُحدد سعر نجم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

08:22 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى