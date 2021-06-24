عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي





















وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن أجاي بدأ مع وكيل أعماله في البحث عن عرض خارجي وتحديدا في الدوري التركي وذلك من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خاصة بعد أن لمس اللاعب أيضًا في الفترة الماضية نية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في عدم تجديد عقده وتجاهل اسمه والحديث الدائم عن الثنائي علي معلول وعمرو السولية رغم تشابه نفس الظروف بينهم .









وتابع المصدر، أن تحفظ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح علي مطالبة أجاي الحصول علي مليون و300 الف دولار في الموسم مبالغ فيه خاصة أن اللاعب إصاباته كثيرة ويغيب لفترات طويلة عن المشاركة مع الفريق أو لأسباب فنية في ظل عدم ثبات مستواه الفني.









وأِشار المصدر، أن حديث المدير الفني إلى لجنة التخطيط، إنه لا يمانع خطوة رحيل اللاعب في ظل رغبته في التعاقد مع جناح جديد خلال الميركاتو الصيفي القادم ساهم في تأجيل اللجنة فتح ملف تجديد أجاي لحين تسويقه والحصول علي عرض مناسب لبيعه.





وطلب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني معرفة أسباب استبعاده من حساباته الفنية أمام الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا رغم التزامه بتعليماته والوصول الي الوزن المثالي.



