الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

















تلقى رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي، العديد من العروض للرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت مع فريقه، وهو ما ظهر في اهدافه الحاسمة وصناعة عدد أخر من الأهداف في مختلف المسابقات، إلا أن انخفاض مستوى الفريق بشكل عام لم يسعف الجناح الدولي في تحقيق أي لقب مع بيراميدز حتى هذه اللحظة.





وتعد أهم شروط رمضان صبحي الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه في بيراميدز، والإعفاء من نسبة المشاركة، ووضع بونص في حال إحراز عدد أهداف وتحقيق عدد بطولات معين، وهو نفس الأمر الذي يحدث معه حالياً خلال تعاقده مع بيراميدز، وهو الامر الذي يصعب إمكانية إنتقال اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء.





وجاء لقائد المنتخب الأولمبي، أكثر من عرض خارجي سواء كان من أندية سعودية وإماراتية بخلاف نادي الزمالك في الحصول على خدمات رمضان صبحي، إلا أن النجم الشاب وضع العديد من الشروط للموافقة على الرحيل عن بيراميدز بغض النظر عن موقف الإدارة سواء بالموافقة على بيعه من عدمه.









وكشف مصدر مقرب من صبحي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن اللاعب حتى الآن لم يتلقي أي عرضاً رسميًا من نادي الزمالك.



