Advertisements

الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements




تلقى رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي، العديد من العروض للرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت مع فريقه، وهو ما ظهر في اهدافه الحاسمة وصناعة عدد أخر من الأهداف في مختلف المسابقات، إلا أن انخفاض مستوى الفريق بشكل عام لم يسعف الجناح الدولي في تحقيق أي لقب مع بيراميدز حتى هذه اللحظة.

وتعد أهم شروط رمضان صبحي الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه في بيراميدز، والإعفاء من نسبة المشاركة، ووضع بونص في حال إحراز عدد أهداف وتحقيق عدد بطولات معين، وهو نفس الأمر الذي يحدث معه حالياً خلال تعاقده مع بيراميدز، وهو الامر الذي يصعب إمكانية إنتقال اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء.

وجاء لقائد المنتخب الأولمبي، أكثر من عرض خارجي سواء كان من أندية سعودية وإماراتية بخلاف نادي الزمالك في الحصول على خدمات رمضان صبحي، إلا أن النجم الشاب وضع العديد من الشروط للموافقة على الرحيل عن بيراميدز بغض النظر عن موقف الإدارة سواء بالموافقة على بيعه من عدمه.


وكشف مصدر مقرب من صبحي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن اللاعب حتى الآن لم يتلقي أي عرضاً رسميًا من نادي الزمالك.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يرغب في الاحتراف الخارجي سواء في الدول العربية أو الأوروبية وهو ما أبلغ به وكيل أعمالة خلال الفترة السابقة.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يُحدد سعر نجم باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

خطر جديد يهدد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ حوالي 7 ساعات

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

08:22 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى