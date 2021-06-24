حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي









أوضح فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، حقيقة الأنراء التي تداولت مؤخرا عن دخول إدارة القلعة البيضاء، في مفاوضات مع رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز، للإقناعه بالانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكانت عدة تقارير صحفية قد زعمت أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك قد طلب من إدارة ناديه سرعة فتح خط المفاوضات مع رمضان صبحي للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.





ونفى جعفر دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع صبحي، مؤكدا أن اسم اللاعب لم يطرح على طاولة القلعة البيضاء في الفترة الحالية.





وأضاف جعفى في تصريحات صحفية: "كارتيرون لم يطالب مسؤولي الزمالك بضم رمضان صبحي، لا يوجد أي شيء يربط الزمالك باللاعب في الوقت الحالي".



