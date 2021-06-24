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الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حقيقة الصفقة التبادلية المحتملة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبطليها رفائيل فاران وبول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يستبعد فكرة الصفقات التبادلية لرحيل فاران إلى مانشستر يونايتد، حيث يرغب في الحصول على الأموال نظير بيع الفرنسي.

ويتجاهل ريال مدريد فكرة تبادل الثنائي فاران وبوجبا مع مانشستر يونايتد، ويركز فقط في إمكانية التجديد مع المدافع في الأسابيع المقبلة بعد العرض المالي الذي تقدم به الملكي في الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى أن باريس سان جيرمان مهتم جدًا بضم فاران وربما يكون طوق النجاة لنادي ريال مدريد إذا رفض اللاعب التجديد، نظرًا لإمكانياتهم المادية الكبيرة.
ويرغب النادي الملكي في الحصول على 70 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل فاران، وربما يلبي باريس سان جيرمان طلباتهم خاصة وأن مانشستر يونايتد قد عرض 50 مليون يورو فقط.

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