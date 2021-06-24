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بايرن ميونخ يحسم قراره بشأن ضم هالاند

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:12 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني حسم قراره النهائي بشأن التفاوض مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن بايرن ميونخ كان قد أعلن في وقتٍ سابق بأنه لن يخوض سباق التعاقد مع هالاند طالما كان النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو مهاجم الفريق البافاري.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ قرر التفاوض بشأن التعاقد مع هالاند خاصة في ظل الأنباء التي تتردد حول رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل وخوض تجربة جديدة سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ يرى هالاند هو البديل المثالي لليفاندوفسكي خاصة بعد انسجامه السريع مع أجواء الدوري الألماني وصغر سنه لكن بايرن ميونخ سوف ينتظر العروض المقدمة لمهاجمه البولندي الحالي من أجل تقييم الأمور. 
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بروسيا دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل هالاند في الصيف الحالي علمًا بأن عقده يحتوي على شرط جزائي يمكن تفعيله الصيف المقبل مقابل 75  مليون يورو فقط.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن طريق بايرن ميونخ نحو التعاقد مع هالاند ليس مفروشًا بالورود وإنما سيواجه منافسة شرسة للغاية من كلا من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

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