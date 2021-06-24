نجم إنتر ميلان على أعتاب باريس سان جيرمان





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي أصبح قريبا للغاية من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا بأن باريس سان جيرمان متقدم على تشيلسي في سباق التعاقد مع حكيمي خاصة أنه سيلبي مطالب إنتر ميلان.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن النادي الفرنسي متمسك بضم النجم المغربي لأقصى درجة ويسعى لإنهاء الصفقة بحلول الأحد المقبل.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن إنتر ميلان سبق أن أخبر الأندية المهتمة بأنه لن يقبل ببيع حكيمي سوى بشكل نقدي ولن ينظر في أي عروض لصفقات تبادلية وهو ما عزز فرص باريس سان جيرمان في إتمام الصفقة.

ولفتت الشبكة الإيطالية أن تشيلسي كان قد تقدم بعرض لإنتر ميلان يشمل دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى ماركوس ألونسو لكنه لم يلق قبول النيراتزوري في حين رفع باريس سان جيرمان عرضه إلى 70 مليون يورو.

ونوهت الشبكة الإيطالية أن طلب النادي الإيطالي في البداية80 مليون يورو من أجل بيع حكيمي لكنه مستعد لتخفيض المبلغ إلى 70 مليونا من أجل الانتهاء من الصفقة سريعًا.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن رغبة أشرف حكيمي هي الإنضمام إلى باريس سان جيرمان.



