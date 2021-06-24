تشيلسي يتحرك لضم بديل هالاند في الميركاتو الصيفي









تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن خطة مسؤولي تشيلسي الإنجليزي البديلة في حال فشل النادي اللندني في ضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في الموسم الجديد.





بديل إيرلينج هالاند في تشيلسي الإنجليزي





وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم هداف البوندسليجا ونجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، في حال فشله ضم هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.





وأوضحت الصحيفة أن بروسيا دورتموند الألماني يطلب الحصول على مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.





وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي بايرن ميونيخ الألماني، لن يستقبل أي عروض للتخلي عن نجمهم البولندي الذي ينتهي عقده صيف العام 2023، وهو يصعب الصفقة على تشيلسي الإنجليزي.



