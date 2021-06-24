Advertisements

تشيلسي يتحرك لضم بديل هالاند في الميركاتو الصيفي

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن خطة مسؤولي تشيلسي الإنجليزي البديلة في حال فشل النادي اللندني في ضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في الموسم الجديد.

بديل إيرلينج هالاند في تشيلسي الإنجليزي

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم  هداف البوندسليجا ونجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، في حال فشله ضم هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن بروسيا دورتموند الألماني يطلب الحصول على مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي بايرن ميونيخ الألماني، لن يستقبل أي عروض للتخلي عن نجمهم البولندي الذي ينتهي عقده صيف العام 2023، وهو يصعب الصفقة على تشيلسي الإنجليزي.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه المتوقع أن ينضم بايرن ميونيخ الألماني إلى سباق ضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي الجاري،  ما يعني أن إمكانية التخلي عن ليفاندوفسكي لصالح تشليسي الإنجليزي.

أخبار تهمك

ريال مدريد يُحدد سعر نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

خطر جديد يهدد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

08:22 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى