Advertisements
ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق
الخميس 24/يونيو/2021 - 06:53 ص
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن خطة ريال مدريد البديلة لتعزيز هجومه، في إطار صعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ويعد هالاند أولوية لدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لكن دورتموند لا ينوي التفريط فيه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلا بمقابل ضخم للغاية.
ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد وجه قوته نحو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان المستهدف منذ وقت طويل من قبل برشلونة، لضمه في حال فشل التعاقد مع هالاند".
وأضاف:"ويرغب الفريق الملكي في استغلال الأزمة المالية التي يعانيها النيراتزوري، وحاجته لتوفير 100 مليون يورو قبل حلول يوم 30 يونيو الحالي".
والجدير بالذكر أن الميرينجي لم يدخل في محادثات مع إنتر ميلان، حتى الآن، آملًا في بيع بعض لاعبيه، وإدخال لاعب أو أكثر ضمن الصفقة، لتقليل المبلغ المالي المطلوب.
Advertisements