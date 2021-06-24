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ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن خطة ريال مدريد البديلة لتعزيز هجومه، في إطار صعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.


ويعد هالاند أولوية لدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لكن دورتموند لا ينوي التفريط فيه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلا بمقابل ضخم للغاية.

ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد وجه قوته نحو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان المستهدف منذ وقت طويل من قبل برشلونة، لضمه في حال فشل التعاقد مع هالاند".


وأضاف:"ويرغب الفريق الملكي في استغلال الأزمة المالية التي يعانيها النيراتزوري، وحاجته لتوفير 100 مليون يورو قبل حلول يوم 30 يونيو الحالي".


والجدير بالذكر أن الميرينجي لم يدخل في محادثات مع إنتر ميلان، حتى الآن، آملًا في بيع بعض لاعبيه، وإدخال لاعب أو أكثر ضمن الصفقة، لتقليل المبلغ المالي المطلوب.

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