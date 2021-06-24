Advertisements
آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة
الخميس 24/يونيو/2021 - 07:24 ص
غدير أحمد
Advertisements
أفادت تقارير صحفية أسبانية، عن حقيقة توصل إدارة نادي برشلونة لاتفاق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، حول مسألة تجديد عقده مع البارسا.
وينتهي عقد الإرجنتيني مع برشلونة بعد أسبوع من الآن، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الوقت الراهن.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي لم يتوصل لاتفاق حول مسألة تجديد عقده مع برشلونة حتى الآن، على عكس الأخبار المنتشرة والتي تفيد بمنحه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، موافقته على التجديد".
وأضافت:"وقد قدن خوان لابورتا عرضًا لميسي بالتجديد لمدة موسمين، إلا أن النجم الأرجنتيني لم يرد حتى الآن".
وتابعت:"ويوجد العديد من المحادثات يومية، ورغبات متبادلة في الاستمرار، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن".
والجدير بالذكر أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، صرح مؤخرًا بأنه متفائل بشأن موافقة ميسي على عرض التجديد قريبًا.
Advertisements