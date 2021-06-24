آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

أفادت تقارير صحفية أسبانية، عن حقيقة توصل إدارة نادي برشلونة لاتفاق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، حول مسألة تجديد عقده مع البارسا.





وينتهي عقد الإرجنتيني مع برشلونة بعد أسبوع من الآن، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الوقت الراهن.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي لم يتوصل لاتفاق حول مسألة تجديد عقده مع برشلونة حتى الآن، على عكس الأخبار المنتشرة والتي تفيد بمنحه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، موافقته على التجديد".









وأضافت:"وقد قدن خوان لابورتا عرضًا لميسي بالتجديد لمدة موسمين، إلا أن النجم الأرجنتيني لم يرد حتى الآن".









وتابعت:"ويوجد العديد من المحادثات يومية، ورغبات متبادلة في الاستمرار، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن".







