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المنتخب الأوليمبي الفلسطيني يستدعي لاعب الجزيرة المطروحي

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:17 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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إستدعي الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم لاعب فريق الجزيرة المطروحي حامد حمدان للإنضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي الفسلطيني والذي يقام في مصر في منتجع لاڤيينا خلال الفترة من23 يونيو وحتي 3 يوليو إستعداداً لتصفيات كأس آسيا 2022 في اوزباكستان بإرسال فاكس رسمي لإدارة النادي المطروحي.

يذكر أن اللاعب مرتبط مع فريقه المطروحي بمباراتين هامتين في مشوار بقاءه بدوري القسم الثاني حيث يواجه دكرنس اليوم الخميس في الجولة ال29 ، ويختتم مبارياته بالجولة ال 30 أمام دمنهور خارج ملعبه، ويحتاج الفريق في الفوز بالمباراتين لضمان البقاء بالقسم الثاني، وسيتم بحث الأمر من قبل الإدارة والجهاز الفني عقب مباراة دكرنس اليوم سواء بالموافقة أو الرفض.

ويحتل الفريق المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة من 28 مباراة.

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