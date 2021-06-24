موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا بدور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

يلتقي منتخب إسبانيا، مع نظيره منتخب كرواتيا، يوم 28 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتأهل منتخب إسبانيا كوصيف في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف منتخب السويد، بينما صعد منتخب كرواتيا بعد احتلاله في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.