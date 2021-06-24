صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

تحدث العميد أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش، عن حقيقة تلقي نجم أحمد سمير عرضاً من الأهلي خلال الفترة الماضية .





وكانت تقارير صحفية قد ربطت الأهلي، بضم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي، ونجم الزمالك السابق بعد تألقه الكبير مع الطلائع.

وقال المهدي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :حتى الآن لم تصل أى عروض رسمية لأي من لاعبينا، كل ما يقال ليس له أساس من الصحة ".





وتابع:" وإذا حضر أي عرض رسمي لن نقف في طريق أي من اللاعبين سواء أحمد سمير أو عمرو جمال أو مهند لاشين ، وغيرهم من قوام الفريق ".

واختتم المهدي : أتمنى الحفاظ على قوام الفريق الموسم المقبل ، فلدينا مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، ولكن هناك بعض اللاعبين ستنتهي إعاراتهم بنهاية الموسم الجاري .