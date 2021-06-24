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صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق
الخميس 24/يونيو/2021 - 08:30 ص
حسن موسى
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تحدث العميد أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش، عن حقيقة تلقي نجم أحمد سمير عرضاً من الأهلي خلال الفترة الماضية .
وقال المهدي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :حتى الآن لم تصل أى عروض رسمية لأي من لاعبينا، كل ما يقال ليس له أساس من الصحة ".
وتابع:" وإذا حضر أي عرض رسمي لن نقف في طريق أي من اللاعبين سواء أحمد سمير أو عمرو جمال أو مهند لاشين ، وغيرهم من قوام الفريق ".
واختتم
المهدي : أتمنى الحفاظ على قوام الفريق الموسم المقبل ، فلدينا مجموعة مميزة من
اللاعبين في مختلف المراكز ، ولكن هناك بعض اللاعبين ستنتهي إعاراتهم بنهاية
الموسم الجاري .
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