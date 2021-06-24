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نصائح مهمة لإنتاج صور فوتوغرافية مثل المحترفين

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:13 ص
عبدالفتاح أبوطالب
عبدالفتاح أبوطالب
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قدم عبدالفتاح أبوطالب، المصور الفوتوغرافي، عدة نصائح لكي يستطيع الشخص مصورًا محترفًا.

وقال أبو طالب، في تصريحات تلفزيونية، إن "النصيحة الأهم لكي تحصل على صور تمتاز باسلوبك أن تصور شيء تؤمن به وتُريد إيصال رسالة معينة عن طريق الصورة التي تلتقطها."

وتابع موجهًا نصيحته للمصور المبتدئ، قائلًا: "أذهب لأماكن غير متوقعة ولن يتخيل أحد أن يذهب مصور هُناك فهذا يجعلك تلتقط صور قد لا تكون متوقعة وبالطبع من هنا يأتي التميز، كما يمكنك تقليد صورة معينة أعجبتك لتتعلم منها ولكن عندما تُصبح محترف لا يمكنك التقليد عليك أن تصنع اسلوبك الخاص والإبتعاد نهائيًا عن التقليد".

وأردف: "تخيل الصورة قبل أن تلتقطها فالمصور المبدع أو الإبداع عمومًا يأتي من خيال الإنسان ليست الكاميرا مبدعة بل من يستخدم الكاميرا هو المبدع فالقلم ليس هو المبدع بل من يستخدم القلم ليرسم أو يكتب هو المبدع عليك تذكر هذا دائمًا".

كما طالب تصوير "الصورة من أكثر من زاوية وأكثر من مرة فهذا مفيد جدًا لتحصل على صور قد تظن انها غير مناسبة عندما صورتها، ولكن عند مراجعتها تشعر بقيمتها الحقيق".

وأكد أن "الإضاءة تُعتبر جزءًا أساسيًا في التصوير فالإضاءة تبرز معالم الصورة والمصور المحترف المتميز هو من يستطيع تسخير الإضاءة لخدمة الصورة المراد تصويرها"

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