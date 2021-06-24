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توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟
الخميس 24/يونيو/2021 - 08:15 ص
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احتفل محرك البحث جوجل بالذكرى 125 لميلاد الفنان التشكيلى والرسام الجزائرى محمد راسم، حيث وضع صورة كارتونية له على صدارة محرك البحث العملاق.
ويعتبر "راسم" يعتبر من أوائل الرسامين الجزائريين، الذين تخصصوا في فن المنمنمات، وهو من أوائل الرسامين الجزائريين.
ولد الفنان الجزائرى يوم 24 يونيو عام 1896 فى حى القصبة العتيق بالجزائر، لأسرة عريقة فى ضروب الفن التشكيلى، واهتم مُنذ طفولته بفن "المنمنمات" متمكنا منه بسرعة مذهلة، بمساعدة أعضاء أسرته فيما بعد، وتوفى وزوجته، فى مدينة الأبيار، عام 1975، عن عمر ناهز 79 عاما، فى ظروف غامضة لم يتم معرفة أسبابها حتى الآن.
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