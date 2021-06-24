توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟

احتفل محرك البحث جوجل بالذكرى 125 لميلاد الفنان التشكيلى والرسام الجزائرى محمد راسم، حيث وضع صورة كارتونية له على صدارة محرك البحث العملاق.





ويعتبر "راسم" يعتبر من أوائل الرسامين الجزائريين، الذين تخصصوا في فن المنمنمات، وهو من أوائل الرسامين الجزائريين.



