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تطورات جديدة.. باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة حكيمي

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب نادي باريس سان جيرمان، من حسم صفقة التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.


وتوصل فريق العاصمة الفرنسية لاتفاق مع حكيمي، على شروطه الشخصية، للإنتقال الى ملعب بارك دي برانس .

 

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو روماو، أن حكيمي سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع النادي الباريسي، حتى يونيو 2026.

 

وأضاف رومانو، أن باريس يستعد لإرسال عرض رسمي جديد، بعد أن تم رفض العرض الأول الذي كان قدمه النادي قبل عدة أسابيع.


وسيكون عرض باريس سان جيرمان الجديد بقيمة 70 مليون يورو شاملة للإضافات، علماً أن النادي الإيطالي يريد 80 مليون يوور.

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