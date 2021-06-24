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مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يكشف سعر انتقاله لسموحة
الخميس 24/يونيو/2021 - 09:00 ص
الفجر الرياضي
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أكد
عمر صلاح، حارس مرمى نادي سموحة، أنه يرغب بالعودة للزمالك للمشاركة أساسيا.
وقال
عمر خلال حواره ببرنامج الماتش: "رغبتي في العودة للمشاركة أساسيا ولا أزمة
لدي في الاستمرار بسموحة".
وأكمل:
"جنش يدعمني حتى هذه اللحظة ومن أفضل الشخصيات التي تعاملت معها".
وتابع:
"أحداث الكرة سريعة وفجأة أصبحت حارس الزمالك الأساسي في نهائي
الكونفدرالية".
وأشار:
"رحلت من الزمالك برقم محبط ماليا ويبلغ 500 ألف جنيه فقط".
وأتم:
"المشاركة في الأولمبياد نصيب وانضمام محمد الشناوي وجهة نظر فنية".
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