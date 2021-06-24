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مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يكشف سعر انتقاله لسموحة

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد عمر صلاح، حارس مرمى نادي سموحة، أنه يرغب بالعودة للزمالك للمشاركة أساسيا.

 

وقال عمر خلال حواره ببرنامج الماتش: "رغبتي في العودة للمشاركة أساسيا ولا أزمة لدي في الاستمرار بسموحة".

 

وأكمل: "جنش يدعمني حتى هذه اللحظة ومن أفضل الشخصيات التي تعاملت معها".

 

وتابع: "أحداث الكرة سريعة وفجأة أصبحت حارس الزمالك الأساسي في نهائي الكونفدرالية".

 

وأشار: "رحلت من الزمالك برقم محبط ماليا ويبلغ 500 ألف جنيه فقط".

 

وأتم: "المشاركة في الأولمبياد نصيب وانضمام محمد الشناوي وجهة نظر فنية".

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