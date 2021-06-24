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أنشيلوتي يحسم مصير ثنائي ريال مدريد

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير إنجليزي، عن موقف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من نجمي ريال مدريد إيدين هازارد وجاريث بيل، اللذان تحوم الشكوك حول مستقبلهما.

 

ووفقاً لشبكة "The Athletic" البريطانية، فإن أنشيلوتي سوف يعترض على رحيل هازارد وبيل أو إحداهما هذا الصيف.

 

وأضاف المصدر أن أنشيلوتي الذي عمل مع جاريث بيل خلال فترته الأولى، يريد إستعادة أفضل نسخة من الويلزي، ولذلك يخطط للإعتماد عليه الموسم القادم.

 

وأشار المصدر أن المدرب الإيطالي يريد أيضاً الإحتفاظ بهازارد، رغم تراجع مستوى اللاعب في آخر موسمين، بسبب الإصابات التي عانى منها.

 

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