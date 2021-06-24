البرازيل تسجل 115228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 115228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و2392 حالة وفاة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، بتسجيل أكثر من 18 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 507109.

وجاءت البرازيل بالمركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، بينما تحتل المركز الأول في أمريكا اللاتينية.