شهدت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 24 يونيو 2021 استقرار بعد ارتفاعات محدودة في التعاملات الأمس بقيمة 3 جنيه.





سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بداية تعاملات اليوم :

وسجل سعر جرام الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم نحو 883 جنيه لجرام عيار 24، و 662 جنيه للجرام عيار 18، و 773 جنيه لجرام عيار 21، أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 6184 جنيه.

أسعار الذهب العالمية :

وحققت أسعار الذهب عالميا تراجع في بداية التعاملات خلال دورة التداولات الآسيوية، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.46% إلى 1775.25 دولار للاوقية.