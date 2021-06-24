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أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 24 يونيو 2021

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:47 ص
أسعار الذهي في مصر
أسعار الذهي في مصر
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم  الخميس 24 يونيو 2021 استقرار بعد ارتفاعات محدودة في التعاملات الأمس بقيمة 3 جنيه.


سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بداية تعاملات اليوم :

وسجل سعر جرام الذهب  في مصر بداية تعاملات اليوم نحو 883 جنيه لجرام عيار 24، و 662 جنيه للجرام عيار 18، و  773 جنيه لجرام عيار 21، أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 6184 جنيه.

 

أسعار الذهب العالمية :

 

وحققت أسعار الذهب عالميا تراجع في بداية التعاملات خلال دورة التداولات الآسيوية، حيث انخفضت  العقود الآجلة للذهب  تسليم  أغسطس بنسبة 0.46% إلى 1775.25 دولار للاوقية.

 

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