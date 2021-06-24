اصابة هاريسون فورد أثناء تصوير "إنديانا جونز"



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لفورد، كانت هي الأوضح حتى الآن للنجم الكبير من موقع تصوير الفيلم بضواحي مدينة لندن.



وقالت الصحيفة أن فورد تعرض لإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد، كانت في منطقة الكتف نقلها بسببها للمشفى لتلقي العلاج.





وكان قد اختير النجم الكبير هاريسون فورد متحدثاً رسمياً عن الجمعية الخيرية المختصة بالدعم عقب الكوارث المعروفة باسم airlink.





ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات لفورد اثناء تصويره لاعلان ترويجي ممثلا عن الجمعية التي تحاول حاليا جمع تبرعات لدعم المتضررين من كورونا.

وتقدم الجمعية اغاثات متنوعة للمتضررين من الكوارث بانواعها.





ويحضر النجم الكبير هاريسون فورد لصناعة نسخة سينمائية كوميدية من قصة البؤساء الشهيرة، بعنوان وقصة مغايرة.





وقالت صحيفة ديلي ميل، أن النسخة الكوميدية الجديدة، ستكون من إنتاج، شركة الإنتاج السينمائي STX FILMS التي تعيش فترة نشاط فني حالياً.



وسيشارك في بطولة الفيلم، النجم الكوميدي الشهير "إيد هيلمز" الشهير بدوره في أفلام هانج أوفرز.



ظهر النجم هاريوسن فورد في أحدث لقطات له من تصوير مشاهد الجزء الخامس المرتقب من سلسلة أفلام إنديانا جونز المرتقبة.