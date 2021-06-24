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كيت مارا تعود للتعاون مع شبكة FX بمسلسل جديد

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كيت مارا تعود للتعاون مع شبكة FX بمسلسل جديد


أعلنت شبكة FX عن عملها على طرح عمل درامي جديد يشهد عودة التعاون بيها وبين النجمة الشابة كيت مارا، في مسلسل يطرح بعنوان Class Of '09.



وحسب صحيفة ديلي ميل، تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، وسيشارك في بطولته الفنان "بريان تيري هنري" نجم مسلسل اطلنطا.


وسيعرض المسلسل عقب نهاية تصوير عبر منصة "هولو" للعرض الرقمي التابعة لشبكة FX.

وظهر بريان تيري هنري في إعلان فيلم جديد، حين قامت القناة الرسمية لاستديوهات مارفل عبر يوتيوب، بالاحتفال بعودة افتتاح دور السينما بالولايات المتحدة بنشر فيديو ترويجي مميز.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الفيديو الذي ظهرت به مقاطع من أفلام مارفل، والإعلان الترويجي لفيلم اتيرنالز المرتقب للنجمة انجلينا جولي.

كما تم الكشف عن المواعيد الرسمية لطرح أفلام مستقبلية منها "بلاك بانثر".


وكان قد طالب عشاق عالم مارفل السينمائي، بعودة شخصية توني ستارك، التي يجسدها النجم روبرت داوني جونيور والتي توفت في أحداث فيلم "إند جيم".


ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة لإعلان ضخم قام بدفع عشاق عالم مارفل السينمائي تكلفته يطالبون من خلاله عودة الشخصية من جديد.

وكان قد جسد روبرت داوني جونيور شخصية توني ستارك في عدد كبير من أفلام مارفل منذ عام 2008.

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