سكارليت جوهانسن تخوض تجربة الإنتاج في فيلمها القادم



وقالت صحيفة ديلي ميل أن الفيلم ستساهم سكارليت في إنتاجه وستظهر في الدور الرئيسي به، وسيطرح بعنوان Tower Of Terror.





ياتي ذلك قبل اسبوعين فقط من طرح الفيلم المرتقب بشدة للنجمة سكارليت جوهانسن ضمن عالم مرافل السينمائي "بلاك ويدو".





في حوار سابق أجرته النجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن، اعترفت للمرة الأولى بأنها كانت تخشى أن توافق على اداء دور نتاشا رومانوف ضمن عالم مارفل السينمائي.





ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي قالت به نتاشا انها كانت تتوقع تحول الأمر لكارثة وانها ستواجه العديد من الانتقادات والسخرية.





كما عبرت سكارليت عن مدى استمتاعها بتجسيد شخصية بطلة خارقة ضمن عالم مارفل لاكثر من 10 سنوات.

وقالت ان ابنتها الصغيرة كان يلهمها تجسيدها لهذه الشخصية، ما دفعها للاستمرار في تجسيدها.





وتظهر نتاشا في الفيلم الوحيد من بطولتها المطلبة بهذه الشخصية قريبا حيث يعرض يوم 9 يوليو القادم.



تستعد النجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن لخوض تجربة الإنتاج السينمائي في فيلمها الجديد الذي يطرح بإنتاج مشترك مع ديزني.