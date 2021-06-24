Advertisements

ميل جيبسون حديث الإنترنت بسبب مقطع فيديو قديم

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
آثار مقطع فيديو لحوار قديم للنجم ميل جيبسون تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، ظهر خلاله في بداياته بهوليوود وفترة شبابه.

وحسب صحيفة ديلي ميل، آثار الفيديو إعجاب الملايين من عشاق جيبسون، الذي اثنوا على وسامته الاستثنائية، بالمقطع الذي تم تصويره في فترة الثمانينيات.


وخلال هذه الفترة كانت انطلاقة ميل جيبسون في هوليوود وقدم في نهايتها الجزء الأول من سلسلته الشهيرة "السلاح القذر".

وكان قد ظهر النجم الكبير ميل جيبسون في موقع تصوير أحدث أفلامه السينمائية الذي يطرح قريبًا بعنوان On The Line.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم الذي يجرى حاليًا في شوارع مدينة باريس ويشارك في بطولته عدد مميز من الفنانين.


وظهر إلى جانب ميل جيبسون بموقع التصوير، الفنان كيفين ديلون بمقاطعة La Defense الفرنسية حيث يتم تصوير المشاهد حالياً.


وكان قد أصيب الممثل والمخرج الأميركي ميل جيبسون، عمره 64 عامًا، بفيروس كورونا في أبريل الماضي، وذلك بعد الإبلاغ عن إصابة مشاهير آخرين كتوم هانكس وإدريس إلبا وجاكسون براون وغيرهم.


وفي التّفاصيل، فقد أكّد جيبسون لصحيفة "The Daily Telegraph Australia" أنه خضع للعلاج في إحدى المستشفيات الأميركية لمدة أسبوع، وتعافى من مرضه بعد أن تمّت معالجته بعقار ريمديسيفير المستخدم في العلاج من الإيبولا والذي تستخدمه دول عدة مؤخّرًا للعلاج من فيروس كورونا المستجد.


وبعد تلقّيه العلاج، جاءت نتائج الاختبارات سلبية منذ ذلك الحين وأكّدت عدم إصابته بالفيروس وتعافيه منه.


وسبق وأكدت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة Chicken Run، أن النجم الكبير ميل جيبسون لن يعود للمشاركة به بالأداء الصوتي، بعد الإعلان رسميا عن طرح جزء جديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير.


وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن استوديو Aardman Animation Studios المسئول عن إنتاج فيلم الرسوم المتحركة البريطاني، أعلن أن ايجبسون لن يجسد شخصية "روكي" التي جسدها في الجزء الأول من الفيلم الذي طرح عام 2000.


ومن المقرر بدأ العمل على الفيلم قريبًا، لطرحه بصالات العرض السينمائية بحلول عام 2021 المقبل.

أخبار تهمك

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

منذ ساعتين و 55 دقيقة

توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 13 ساعة

خطر جديد يهدد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يُحدد سعر نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أسامة ربيع: توقيع اتفاق التسوية النهائية لأزمة السفينة ايفرجيفن في احتفالية كبيرة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

08:30 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟

08:15 ص

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى