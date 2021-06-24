دولة عربية تعلن ظهور 6 إصابات بسلالة دلتا الهندية

رصدت وزارة الصحة في تونس، اليوم الخميس، 6 إصابات بالسلالة الهندية "دلتا" بين مواطنيها، حسبما أفادت قناة العربية.

وقد حذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، من أن السلالة الجديدة الهندية "دلتا"، والتى ظهرت فى الهند، هى أكبر تهديد لهزيمة الوباء.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، إن متغير دلتا الهندى يمثل الآن 20% من جميع حالات كورونا الجديدة فى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.