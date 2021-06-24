يرثيك روشان يحتفل بمرور 15 عاماً على طرح Krrish



ونقل موقع انديا توداي، مقطع فيديو قام يرثيك بنشره عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام، تضمن كواليس من الفيلم تظهر للمرة الأولى.





وشارك في بطولة الفيلم بريتي زينتا، بجزئه الأول الذي طرح عام 2003.



وخلال شهر يونيو الجاري أيضاً، يحتفل النجم يرثيك روشان بمرور 19 عاماً على طرح فيلمه الكلاسيكي الشهير Aap Mujhe Achche Lagne Lage.





ووفق موقع انديا توداي، فإن الفيلم طرح للمرة الأولى عام 2002، وشارك في بطولته النجمة الهندية الكبيرة اميشا باتيل، وكان الفيلم من إخراج المخرج الهندي الكبير فيكرات بهات.





ويستعد النجم يرثيك روشان للعودة للسينما في فيلم جديد من إخراج المخرج الهندي الكبير سيدهارث اناند تشارك في بطولته ديبيكا بادوكون.





ووفقا لموقع انديا توداي، فإن الفيلم سيطرح بعنوان Fighter وستدور احداثه في إطار من الحركة والتشويق على غرار فيلمه السابق war.





وأعلن يرثيك عن الفيلم الجديد بحلول عيد ميلاده الـ 47 عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.

احتفل نجم بوليوود الكبير يرثيك روشان بمرور 15 عاماً على طرح فيلمه الشهير Krrish، الذي قدم منه عدد من الأجزاء الناجحة.