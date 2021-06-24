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اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 24-6-2021

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:50 ص
اسعار صرف الريال السعودي
اسعار صرف الريال السعودي
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارها  في بداية تعاملات اليوم الخميس 24-6-2021؛  وسط  استقرار في سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري منذ بداية عام 2021.

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 -6-2021 :

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.14  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06  جنيه للشراء.

 

4.22  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

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