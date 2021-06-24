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بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة ٨ أشخاص إثر تصادم ميكروباصين وتاكسي
الخميس 24/يونيو/2021 - 09:20 ص
شيماء الريس
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استقبلت مستشفي السلام بورسعيد، صباح اليوم الخميس، ٨ اشخاص وتوفيت سيده، نتيجة تصادم ميكروباصين وتاكسي أمام بنزينه التعاون بجوار مبني الهيئه التأمين الصحي الشامل، وتم نقل المصابين الي مستشفي السلام، والتحفظ على السيارة والميكروباصات، وإخطار النيابة العامة.
تلقى مدير أمن بورسعيد اللواء ناصر حريز ومساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مسئولي مستشفى السلام بورسعيد، يفيد استقبال كلا من، احمد السيد محمد صلاح 45 سنه، وليد توفيق رمضان 29 سنه، عبد الرحمن محمد احمد الشعراوي 22 سنه، احمد احمد محمود جمعه 30 سنه، رضا محمد عبد السلام 72 سنه. اسماء فوزي صالح 38 سنه، محمد رضا محمد عبد السلام 22سنه، عايدة سليمان سالم 50 سنه فاطمه حسن محمد سليمان 53 سنه جثه هامدة.
وفي سياق متصل قام الفريق الطبي باسعاف المصابين، وجميع المصابين مابين الكسور واشتباه ما بين الارتجاج وجميعهم من بورسعيد.
ووجه مدير الأمن، بفحص الحادث ومعرفة المخطئ والتحفظ على السيارة والميكروباصات، وتحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لإجراء شئونها.
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