أسعار صرف اليورو بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-6-2021

استقرت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 24-6-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأمس الأربعاء بقيمة تتراوح بين 9 إلى 10 قروش بالبنك المركزي.

أسعار اليورو اليوم اللخميس 24 -6-2021:

واستقر سعر صرف اليورو في بداية افتتاح تعاملات البنوك عند مستويات 18.65 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع في البنك المركزي، وسجل في البنك التجاري 19 جنيه للشراء و 19.2 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي المصري، وبلغ سعر اليورو في كريدي أجريكول بنك 18.60 جنيه للشراء و 18.74 جنيه للبيع، وبنك عودة 18.60 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع.