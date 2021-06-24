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أسعار صرف اليورو بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-6-2021

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:09 ص
سعر صرف اليورو في مصر
سعر صرف اليورو في مصر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 24-6-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها  الأمس الأربعاء بقيمة تتراوح بين 9 إلى 10 قروش بالبنك المركزي.

 

أسعار اليورو اليوم اللخميس 24 -6-2021:

واستقر سعر صرف اليورو في بداية افتتاح تعاملات البنوك عند مستويات 18.65 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع في البنك المركزي،  وسجل في البنك التجاري 19 جنيه  للشراء و 19.2 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي المصري، وبلغ سعر اليورو في كريدي أجريكول بنك 18.60 جنيه للشراء و 18.74 جنيه للبيع،  وبنك عودة 18.60 جنيه للشراء  و18.76 جنيه للبيع.

 

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