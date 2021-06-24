عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

أكدت تقارير صحفية، أن النيجيري جونيو أجايي نجم الأهلي، طلب الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن أجاي بدأ مع وكيل أعماله في البحث عن عرض خارجي وتحديدا في الدوري التركي وذلك من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.





وجاء طلب أجايي، بعد أن لمس اللاعب أيضًا في الفترة الماضية نية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في عدم تجديد عقده وتجاهل اسمه والحديث الدائم عن الثنائي علي معلول وعمرو السولية رغم تشابه نفس الظروف بينهم .





ورفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح شرط أجايي للتجديد، وهو الحصول علي مليون و300 الف دولار في الموسم مبالغ فيه خاصة أن اللاعب إصاباته كثيرة ويغيب لفترات طويلة عن المشاركة مع الفريق أو لأسباب فنية في ظل عدم ثبات مستواه الفني.



