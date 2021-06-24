Advertisements

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكدت تقارير صحفية، أن النيجيري جونيو أجايي نجم الأهلي، طلب الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.


وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن أجاي بدأ مع وكيل أعماله في البحث عن عرض خارجي وتحديدا في الدوري التركي وذلك من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء.


وجاء طلب أجايي، بعد أن لمس اللاعب أيضًا في الفترة الماضية نية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في عدم تجديد عقده وتجاهل اسمه والحديث الدائم عن الثنائي علي معلول وعمرو السولية رغم تشابه نفس الظروف بينهم .


ورفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح شرط أجايي للتجديد، وهو الحصول علي مليون و300 الف دولار في الموسم مبالغ فيه خاصة أن اللاعب إصاباته كثيرة ويغيب لفترات طويلة عن المشاركة مع الفريق أو لأسباب فنية في ظل عدم ثبات مستواه الفني.


أخبار تهمك

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

خطر جديد يهدد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ ساعة و نصف

توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟

منذ أقل من ساعتين

أسامة ربيع: توقيع اتفاق التسوية النهائية لأزمة السفينة ايفرجيفن في احتفالية كبيرة

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

أنشيلوتي يحسم مصير ثنائي ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

08:30 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟

08:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى