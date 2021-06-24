بايرن ميونخ يحسم موقفه النهائي من ضم هالاند

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني حسم قراره النهائي بشأن التفاوض مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن بايرن ميونخ كان قد أعلن في وقتٍ سابق بأنه لن يخوض سباق التعاقد مع هالاند طالما كان النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو مهاجم الفريق البافاري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ قرر التفاوض بشأن التعاقد مع هالاند خاصة في ظل الأنباء التي تتردد حول رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل وخوض تجربة جديدة سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ يرى هالاند هو البديل المثالي لليفاندوفسكي خاصة بعد انسجامه السريع مع أجواء الدوري الألماني وصغر سنه لكن بايرن ميونخ سوف ينتظر العروض المقدمة لمهاجمه البولندي الحالي من أجل تقييم الأمور.