أسعار الذهب العالمية تستهل تعاملات اليوم على تراجعات

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل استقرار الدولار، بينما يسعى المستثمرون لاجتياز إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن زيادة أسعار الفائدة ويترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لقياس حجم الضغوط التضخمية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1774.32 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1774.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.85 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.2 بالمئة ليرتفع إلى 2617.86 دولار. وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1076.14 دولار.