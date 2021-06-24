الفلبين تعلن وفاة الرئيس السابق بنينو أكينو الثالث عن 61 عاما

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس السابق بنينو أكينو الثالث، نجل رمز الديمقراطية الذي ساعد في الإطاحة بالديكتاتور فرديناند ماركوس، اليوم الخميس، عن 61 عاما.

وكشف أحد المسؤولين السابقين في حكومته، روجيليو سينغسون، أن أكينو خضع لغسيل للكلى وكان يستعد لعملية زرع كلية.

وأشار السناتور السابق، إلى أن أكينو "بذل كل ما لديه من أجل الفلبين".