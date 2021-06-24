انتحار سيدة بـ"قرص غلة" في بنها

انتحرت سيدة عن طريق تناول "قرص غلال" بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، داخل مدينة بنها.



البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم تانى بنها، مفاده تلقيه بلاغا من المستشفي العام بوصول سيدة مصابه بحالة إعياء شديد، نتيجة حالة تسمم.



بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن السيدة متزوجة ومقيمة بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها، وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.



وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.