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وزير الصحة اللبناني: نضع استراتيجية تدخل مباشر لحل أزمة الدواء

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
الفجر
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قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، إن الوزارة تضع استراتيجية تدخل مباشر لحل أزمة الدواء وبعض المستلزمات الطبية.

وفي تصريح من أنقرة بعد لقائه المدير العام للهيئة التركية الوطنية للدواء والمعدات الطبية، تولغا كاراكان، لفت وزير الصحة اللبناني إلى "إمكانية التعاون في مجالات تحفيز الصناعة الدوائية الوطنية، والأدوية التركية الجينيسية والBiosimilar، من خلال اتفاقيات ثنائية، حيث تبرز أهمية التدخل والشراء المباشر لوزارة الصحة اللبنانية لتأمين أدوية ضرورية وبعض المستلزمات الطبية، في ظل تردد بعض الشركات في استمرار تأمينها للسوق اللبنانية، علما أن ذلك سيؤدي إلى توفير كبير في الفاتورة الدوائية اللبنانية، ويشكل حلا لأزمة الدواء والمستلزمات في لبنان"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ونوه المسؤول التركي بكفاءة النظم الصحية اللبنانية وخطة التمنيع المجتمعي، وأكد أن "تركيا جاهزة للتعاون مع لبنان ومساعدته في مجال الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، كما الدراسات السريرية للقاح التركي الجديد".

وشدد على أن "توثيق التفاعل العلمي والصحي بين البلدين يعود بالنفع على كليهما"، لافتا إلى "ضرورة البدء بتشغيل المستشفى التركي – صيدا، واستقبال المرضى فيه بعد إتمام صيانة الأجهزة وتبديل بعضها الآخر نتيجة ما أصابها من تلف بسبب مرور 10 أعوام على عدم تشغيلها".

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