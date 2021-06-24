الليلة..حنان مطاوع ضيفة برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي

تستضيف الإعلامية إنجي علي الليلة في برنامجها"أسرار النجوم" الفنانة حنان مطاوع، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على نجوم FM 100.6.



وروجت إنجي علي لذلك اللقاء من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها بجانبها الفنانة حنان مطاوع، وعلقت عليها قائلة :" الرائعة المبدعة حنان مطاوع اليوم على نجوم اف ام، وأفضل ممثلة القاهرة كابول، انتظرونا".



ومن المقرر أن تتحدث حنان مطاوع خلال اللقاء عن كواليس مشاركتها في مسلسل "القاهرة كابول"، وعن الصعوبات التي واجهتها خلاله، وعن أهم المحطات في مشوارها الفني، وعن مشاريعها الفنية المقبلة.



مسلسل" القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين، إيناس كامل، رشدي الشامي، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.