حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 يونيو 2021.





أسعار الذهب اليوم الخميس 24-6-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 قيراط تسجل 879 إلى 881 جنيه





أسعار الذهب عيار 22 قيراط تسجل 806 إلى 808 جنيه





أسعار الذهب عيار 21 قيراط تسجل 769 إلى 771 جنيه





أسعار الذهب عيار 18 قيراط تسجل 659 إلى 661 جنيه





أسعار الذهب عيار 14 قيراط تسجل 513 إلى 514 جنيه





أسعار الذهب عيار 12 قيراط تسجل 439 إلى 441 جنيه





أسعار الاونصة تسجل 27,332 إلى 27,404 جنيه





أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,152 إلى 6,168 جنيه





أسعار الكيلو تسجل 878,857 إلى 881,143 جنيه



