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أمريكا تسجل 12.854 إصابة جديدة و322 حالة وفاة بكورونا

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:52 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية، 12 ألفًا و854 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، كما تم رصد 322 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وقد أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" إلى 33 مليونًا و395 ألفًا و620 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 600 ألف و86 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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