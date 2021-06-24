



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة





سعر الكيلو الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو بين 120-140 جنيها





أسعار اللحم المفروم اليوم الخميس 24 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو





سعر كيلو كباب الحلة اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-145 جنيها





أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الخميس 24 يونيو 130-150 جنيها





أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الخميس 24 يونيو تتراوح بين 140-160 جنيها





أسعار الكبدة الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-150 جنيها





أسعار الموزة الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو 130-150 جنيها للكيلو





سعر كيلو السجق البلدى اليوم الخميس 24 يونيو بين 120-130 جنيها





أسعار الكلاوي والقلب اليوم الخميس 24 يونيو 120-130 جنيها للكيلو





أسعار اللحوم الضأن اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-150 جنيها





سعر الكبدة الضأن اليوم الخميس 24 يونيو 130-150 جنيها





سعر اللحوم الجملي اليوم الخميس 24 يونيو بين 100-120 جنيها للكيلو



