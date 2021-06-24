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أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة 

سعر الكيلو الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو بين 120-140 جنيها

أسعار اللحم المفروم اليوم الخميس 24 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الخميس 24 يونيو 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الخميس 24 يونيو تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى اليوم الخميس 24 يونيو بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب اليوم الخميس 24 يونيو 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن اليوم الخميس 24 يونيو 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي اليوم الخميس 24 يونيو بين 100-120 جنيها للكيلو

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