تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط ٣٣٢٤ مخالفة دوائية ببلبيس وفاقوس

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارات الصحية بلبيس وفاقوس، حملة موسعة للتفتيش علي عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، للتأكد من مدي إلتزامها بالقوانين العمل المنظمة لها.



تمكنت الحملة من ضبط صيدلية غير مرخصة داخل مركز عيادات طبية بمدينة بلبيس، وتم ضبط أدوية ومستلزمات طبية، ومحاليل وريدية محفوظة بمكان غير مرخص، بالإضافة لأدوية جدول ثالث مخدرات، وعينات مجانية بذات المكان المخالف، وقام مفتشى الحملة بحصر كافة المخالفات، وتشميع الصيدلية غير المرخصة.



وفي سياق متصل تمكنت الحملة التفتيشية بمركز فاقوس من ضبط أدوية ومستلزمات طبية، منتهية الصلاحية داخل غرفة عمليات بإحدي المستشفيات الخاصة.



وقام مفتشي الحملة بمركزي بلييس وفاقوس بحصر جميع المضبوطات وتحريزها والتي بلغت ٣٣٢٤ (قرصعبوةوحدةسرنجةزجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، بمراكز الشرطة ببلبيس وفاقوس.



وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.